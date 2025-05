Saúde Toda Hora reforça vacinação e prevenção com mais de 9 mil atendimentos no fim de semana

A Prefeitura de Guarulhos realizou mais de 9 mil atendimentos no último fim de semana por meio do programa Saúde Toda Hora. No sábado (24), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Acácio e Nova Bonsucesso realizaram 4.332 atendimentos. Já nos supermercados, a ação de intensificação de vacinação aconteceu no sábado e domingo (25), totalizando 2.950 vacinas aplicadas e 2.380 cadernetas avaliadas. Somando todos os serviços prestados, a iniciativa prestou 9.662 atendimentos à população.

Nas UBS, somente a vacinação contra a gripe (Influenza) foi responsável por 1.248 aplicações, reforçando a importância nesta época do ano. As vacinas de rotina também tiveram destaque, com 364 doses aplicadas, além de vacinas contra a dengue em adolescentes de 10 a 14 anos (12 doses no total) e contra a covid-19 em adultos dos grupos prioritários (18 doses).

Durante a ação, 905 carteirinhas de vacinação foram avaliadas e 203 crianças foram vacinadas. A busca ativa também foi intensificada, com visitas a 41 casas, resultando em dez abordagens relacionadas à vacina da Covid-19 e 27 à de rotina. Além disso, 115 pessoas foram atendidas em busca ativa de sintomáticos respiratórios.

A coleta do exame preventivo de câncer do colo do útero (Papanicolau) foi realizada em 166 mulheres, enquanto os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B somaram 135 aplicações (45 de cada). Também foram realizados oito testes para hepatite C. O teste rápido para covid-19 não teve registro de aplicação neste dia.

As UBS também promoveram seis atividades coletivas de promoção à saúde, que reuniram 52 participantes. As consultas médicas totalizaram 225 atendimentos, enquanto os de enfermagem somaram 174 e os da farmácia, 290. Além disso, foram realizados 333 atendimentos relacionados ao acompanhamento de beneficiários do Bolsa Família.

Vacinação em supermercados amplia alcance

Ainda no fim de semana, o programa Saúde Toda Hora levou a vacinação a quatro supermercados distribuídos pelas quatro regiões de saúde da cidade, ampliando o acesso da população das 9h às 15h no sábado (24) e no domingo (25). A ação resultou na avaliação de 2.380 cadernetas e na aplicação de 2.950 doses de vacina, sendo 510 contra a febre amarela e 2.440 contra a gripe.

Os supermercados contemplados com as ações foram: Assaí Atacadista, na região central (Região I), e três unidades da rede de Supermercados Nagumo, localizadas no Parque Continental I (Região II – Cantareira), Vila Nova Bonsucesso (Região III – São João/Bonsucesso) e Pimentas (Região IV – Pimentas/Cumbica).

Importante ressaltar que as vacinas seguem disponíveis durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde, exceto nas unidades Morros, Marinópolis e Parque Cecap, que passam por melhorias.