Guarulhos participa do Dia do Desafio nesta quarta-feira com atrações de esporte e lazer

Mais uma edição do Dia do Desafio será promovida nesta quarta-feira (28) em Guarulhos simultaneamente em diversas cidades de vários países. As atividades acontecem no SESC Guarulhos, na Estação Guarulhos-CECAP CPTM, no Calçadão Central e no Bosque Maia. O evento é coordenado pelo SESC e tem parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

No SESC Guarulhos, às 7h30 acontece a caminhada technoguiada contemplativa, às 9h acontece o Desafio de longas distâncias, às 15h será o lian gong, às 18h30, arquearia meditativa technoguiada, às 19h é a vez do basquete para mulheres e às 20h acontece o festival de ritmos.

Ainda no SESC acontece o Desafio do Corpo em Movimento – Consciência, Expressão e Conexão, às 10h e às 17h; o desafio das rampas – GMF às 7h30, 14h e 19h; o desafio de basquete às 11h e 17h; o 50m contra o relógio às 9h30 e às 18h30; e o hidro boxe às 10h e 14h.

A cidade ainda contará com atividades descentralizadas: no calçadão Central terá o baile charme e o basquete 3×3, das 9h às 18h; no Bosque Maia acontece o aprendendo a andar de bike, das 9h às 18h; e na Estação Guarulhos-CECAP (CPTM) acontece o desafio de velocidade – corrida, das 9h às 18h.

Essa campanha é mundial e tem como finalidade o incentivo à prática regular de esportes e atividade física. O SESC SP é o responsável pela coordenação desde 2002, estabelecendo as parcerias com instituições, escolas, empresas e entidades públicas, governamentais e ONG’s.

Serviços:

SESC Guarulhos: rua Guilherme Lino dos Santos, 1200 – Jardim Flor do Campo

Calçadão Central de Guarulhos: rua Dom Pedro II – Centro

Bosque Maia: av. Paulo Faccini, s/n – Jardim Maia

Estação Guarulhos-CECAP (CPTM): alameda dos Lírios – Parque Cecap