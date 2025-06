Prefeitura inicia mutirão de roçagem no Trevo de Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) iniciou nesta segunda-feira (16) o mutirão do serviço de roçagem no Trevo de Bonsucesso. Cinco equipes estão atuando no local e os trabalhos devem ser finalizados até a próxima quinta-feira (19).

As equipes foram cedidas pelas regionais Bonsucesso, Cumbica, Cidade Satélite e Pimentas. Para agilizar a execução do serviço, os funcionários utilizam roçadeiras mecanizadas para promover o corte do mato alto. Todos os resíduos provenientes da ação serão removidos.

Concomitantemente ao mutirão, a roçagem do mato alto ocorre normalmente nas oito regionais da SAR nesta segunda-feira.

A SAR vem promovendo semanalmente mutirões de zeladoria por toda a cidade, com equipes terceirizadas e servidores das oito regionais realizando roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros serviços.