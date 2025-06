Prefeitura realiza mutirão de estágios remunerados para jovens com mais 500 vagas

No próximo dia 24 (terça-feira) a Prefeitura de Guarulhos realizará a 3ª edição do projeto +Estágios, um mutirão com mais de 500 vagas remuneradas, das 10h às 16h, no CEU Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta). A ação é voltada aos jovens que cursam o ensino médio, técnico ou superior, com idades entre 16 e 29 anos. As inscrições para participar devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRXS6fDtg1s-qwjRQSsM88aXmPskKItAw8ZEAMe4lAuR_5g/viewform .

Promovido pela Subsecretaria da Juventude, o evento conta com as parcerias das empresas CIEE, Nube, Super Estágios, Belottis Estágios, Brilho Próprio, Conecta e Inter Estágios.

No local os participantes receberão senhas de atendimento conforme a ordem de chegada, bem como serão orientados sobre os procedimentos. Os selecionados serão encaminhados para a entrevista final na empresa contratante.

O objetivo do + Estágios é a inserção de estudantes no mercado de trabalho por meio de estágios remunerados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.