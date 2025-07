Estádio da Ponte Grande faz 50 anos e receberá homenagem na Olimpíada Colegial

O Estádio Arnaldo José Celeste, também conhecido como Estádio da Ponte Grande, completará 50 anos na próxima terça-feira (8) e a Prefeitura de Guarulhos prepara uma grande homenagem para este que é um dos mais tradicionais centros esportivos do município.

Organizadas pela Secretaria de Esportes e Lazer, as festividades serão extensas. A nossa Ponte Grande será tema do maior evento esportivo da cidade: a Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). O evento tem início em agosto e, até lá, será publicado semanalmente um resgate histórico sobre esse grande palco de várias modalidades esportivas.

O Estádio da Ponte Grande é marcado por sediar diversas edições da Olimpíada Colegial Guarulhense e dos Jogos Escolares Municipais, além de ser um centro formador de grandes atletas de destaque internacional no atletismo, inclusive com a passagem de João do Pulo, recordista mundial no salto triplo, que treinou muitos anos nesse espaço defendendo a camisa da cidade.