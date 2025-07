Prefeitura inaugura piscina aquecida coberta e anfiteatro do CEU Parque São Miguel nesta quarta-feira

A Prefeitura de Guarulhos inaugura nesta quarta-feira (2), às 13h, dois novos espaços de lazer e cultura do CEU Parque São Miguel: a piscina aquecida coberta e o novo anfiteatro da unidade. O evento será marcado por uma grande festa, com diversas atrações gratuitas para o público, como brinquedos infláveis, apresentações culturais, além de pipoca, algodão doce e outras atividades que prometem garantir a diversão das famílias.

Para tornar o dia ainda mais especial, a partir das 14h30 será apresentado o espetáculo “Dois personagens sem história”, com a atuação de professores dos espaços educacionais da cidade. A peça, divertida e interativa, tem como objetivo promover momentos de cultura e entretenimento para o público.

O espaço passou por obras e adequações para amplo funcionamento, incluindo duas piscinas, uma para adultos e outra infantil. Antes, a área era descoberta e apresentava riscos estruturais desde a inauguração do equipamento, o que levou ao fechamento. Agora, as piscinas são totalmente cobertas e aquecidas, com piso, sistema de drenagem adequado e nova área de acesso pela Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre outras melhorias.

Com a entrega desses novos espaços, a Prefeitura de Guarulhos amplia a oferta de atividades esportivas gratuitas no CEU Parque São Miguel, com turmas de natação e hidroginástica para todas as idades. Já o novo anfiteatro será um importante equipamento para apresentações artísticas, encontros culturais e ações educativas voltadas aos moradores da região.