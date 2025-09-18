Campanha do Agasalho entra na reta final com 72 mil peças arrecadadas em unidades do Poupatempo





A Campanha do Agasalho em São Paulo entre na reta final e contabiliza números expressivos de solidariedade. Só nas unidades do Poupatempo, foram arrecadadas mais de 72 mil peças, entre agasalhos, meias, toucas, luvas e cobertores — todos novos ou em bom estado de conservação. Nas 245 unidades do Poupatempo, distribuídas por todas as regiões do Estado, as doações poderão ser feitas até sábado, 20 de setembro.

O balanço parcial mostra forte engajamento em diferentes municípios. O destaque vai para o Poupatempo de Taboão da Serra, que já arrecadou 9,4 mil peças, seguido por Presidente Prudente, com 6 mil, e o de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, com 3,9 mil doações.

Fundo Social de São Paulo

Coordenador da campanha, o Fundo Social de São Paulo já distribuiu até agora mais de 87 mil cobertores em mais de 500 municípios, além de ter arrecadado mais de R$ 1 milhão em doações recebidas, ampliando ainda mais o alcance da ação.

As doações via Fundo Social podem ser feitas até segunda, dia 22. Além das doações presenciais, também é possível colaborar de forma digital, via Pix, na chave [email protected].

As peças arrecadadas estão sendo distribuídas ao longo da campanha. Na cidade de São Paulo, o Fundo Social entrega diretamente às organizações da sociedade civil cadastradas e realiza ações emergenciais em dias de frio intenso. No interior, as doações permanecem nas próprias cidades, beneficiando a população local.

Mais informações, endereços dos pontos de coleta e materiais oficiais estão disponíveis no site da Campanha do Agasalho, desenvolvido pela Prodesp, que é vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).