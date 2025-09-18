Polícia Civil prende mulher suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado-geral em SP





Uma mulher suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi presa nesta quinta-feira (18). De acordo com as investigações, ela seria a responsável por transportar um fuzil usado pelos criminosos na execução da vítima, que aconteceu em Praia Grande, na segunda-feira (15).

“É uma questão de honra para nós realizar a prisão de todos os que participaram desse terrível crime contra o delegado. Apesar de ele estar aposentado, todos sabemos que ele foi um dos delegados de polícia que mais enfrentaram de frente o crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante coletiva de imprensa realizada hoje.

A investigada de 25 anos teria levado o armamento da Baixada Santista até a região do ABC Paulista, para entregá-lo a uma pessoa ainda não identificada. Após a constatação, os agentes solicitaram a prisão temporária dela, que foi acatada pela Justiça.

LEIA MAIS: Veja como foi a coletiva de imprensa sobre a investigação da morte de ex-delegado-geral de SP

Conforme a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, apesar de o destinatário ainda não ter sido identificado, a mulher revelou outras informações que são apuradas. O celular dela foi apreendido para a perícia.

Outros dois envolvidos foram identificados menos de 24 horas depois do crime. Equipes do DHPP, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Seccional de Praia Grande cumpriram ontem oito mandados de busca em endereço relacionados a Flávio Henrique Ferreira de Souza e Felipe Avelino da Silva, mas eles não foram encontrados, sendo considerados foragidos. Itens apreendidos no local foram periciados e também devem colaborar com as investigações.

O atual delegado-geral de Polícia, Artur Dian, apontou as possibilidades de motivação do crime: “As investigações complexas nas quais o ex-delegado-geral participou, que incluem prisões de grandes lideranças do crime organizado, ou por questões do atual trabalho dele, como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande, no qual ele seria responsável por autorizar ou não alguns contratos.”

A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento ostensivo e mobilizou unidades especializadas da Polícia Civil e do setor de inteligência da Polícia Militar para identificar e responsabilizar todos os criminosos.

Carreira do ex-delegado-geral

O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente aposentado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP.