Espetáculo infantil encanta alunos da EPG D’Almeida Barbosa





O espetáculo teatral “Dois personagens sem história” fez a alegria das crianças da EPG D’Almeida Barbosa, no Gopoúva, nesta segunda-feira (22). Por meio de um divertido jogo criativo, os atores transformaram histórias em momentos de cultura e interação.

Organizada pelo Centro Municipal de Incentivo à Leitura (CMIL) Luís de Camões, a ação envolveu os alunos em uma apresentação dinâmica conduzida pelos professores dos espaços educacionais que acompanharam com muita atenção a apresentação realizada pelos professores dos espaços educacionais, Lindy Barbosa, Fabio Vianna e Thaiz Sant’Ana, de teatro, e Carla Passos, de música. Com a peça de teatro, as turmas tiveram a oportunidade de vivenciar a arte de forma lúdica e educativa, além de valorizar as diversas formas de expressão artística e prestigiar os talentos dos artistas do munícipio.

Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, o projeto já percorreu diversos espaços educacionais da cidade levando apresentações infantojuvenis com foco nos alunos da rede municipal.

O espetáculo já foi apresentado nos CEUs Bonsucesso, Paraíso-Alvorada, Vila São Rafael, Parque São Miguel, além do CEMEA Parque Chico Mendes e do CME Parque Júlio Fracalanza.