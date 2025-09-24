EPG Eugênio Celeste Filho recebe palestra com a escritora Luciene Müller 

Na próxima segunda-feira (29), às 9h, a Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Eugênio Celeste Filho, na Ponte Grande, promove uma palestra com a escritora, empresária e palestrante motivacional Luciene Müller. O evento é gratuito e aberto à população.
Membro da Academia Guarulhense de Letras e cofundadora da Format Editora, Luciene é reconhecida por suas palestras inspiradoras que buscam motivar pessoas e organizações a reescreverem suas histórias, construindo ambientes mais criativos, humanos e transformadores. O encontro também contará com a participação da equipe escolar da EPG João Balbino Filho.
Além de fortalecer o vínculo entre escola e comunidade, a ação oferece aos educadores e profissionais das unidades novas experiências que vão para além da sala de aula.