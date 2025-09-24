Prefeitura promove a Semana do Surdo com teatro e oficina de Libras





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, promove nesta sexta-feira (26) e próxima segunda-feira (29) a 18ª edição da Semana do Surdo, com ações de conscientização sobre a cultura, a história e os direitos das pessoas surdas, em comemoração ao Dia Nacional do Surdo (26). Além de envolver alunos, familiares e educadores da rede municipal, o evento é gratuito e aberto ao público.

Nesta sexta-feira, às 15h, será apresentada uma peça de teatro com interações entre os alunos da classe bilíngue de surdos e de ouvintes da EPG Anísio Teixeira e de outras escolas polo de surdos. O espetáculo é inspirado na obra literária infantil “Qual é a cor do amor?”, da autora Linda Strachan e tradução de Gilda de Aquino, que aborda como o amor se manifesta em diferentes sentimentos e situações.

Já na segunda-feira, às 19h, no auditório térreo da Secretaria de Educação acontece uma oficina de Libras e relato de vida, com a psicóloga surda Sarah Ramos. A programação do evento conta com a tradução simultânea para o português e intérpretes de Libras. Além disso, as ações valorizam a Libras como língua e forma de expressão artística, a interação cultural e linguística e o respeito à diversidade humana.

Educação de Surdos

A Educação Bilíngue de Surdos é uma modalidade de ensino que utiliza a Língua de Sinais Brasileira (Libras) como língua de instrução e mediação e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. A rede municipal de Guarulhos garante os direitos linguísticos dos alunos surdos, por meio do Programa Educacional Bilíngue de Surdos.

Os bebês surdos, matriculados nas creches, são acompanhados por uma professora bilíngue itinerante. As crianças surdas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental são atendidas em três escolas polo: a EPG Crispiniano Soares (Jardim Bom Clima), a EPG Edson Nunes Malecka (Ponte Alta) e a EPG Anísio Teixeira (Pimentas). E há também o atendimento aos surdos da EJA.

Os professores do Programa são especialistas na educação bilíngues de surdos, e têm atuado para consolidar a aprendizagem dos alunos por meio da Libras, com qualidade e respeito à cultura surda.