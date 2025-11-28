Casarão da Nossa História celebra 100 anos com inauguração das luzes de Natal







Para celebrar os 100 anos do Casarão da Nossa História, na próxima segunda-feira, dia 1º, às 18h, o espaço receberá iluminação especial com a inauguração oficial das luzes de Natal. O Centenário do Casarão representa um marco de memórias para Guarulhos, um momento histórico e mágico compartilhado com os guarulhenses. O evento é gratuito e aberto ao público.

A festa, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, começará ao cair da tarde com apresentações de personagens natalinos e uma apresentação da Banda de Música Popular do Cemear para encantar famílias e munícipes. O público poderá desfrutar de um ambiente acolhedor e festivo, com direito a algodão doce e pipoca à vontade.

Para tornar a data ainda mais especial, os participantes acompanharão o início oficial das festividades de fim de ano quando as luzes se acenderão. Diante da reabertura do espaço público em 2025, após longo processo de restauro, o cenário significa maior valorização cultural e histórica no município.

Além da iluminação do casarão, será uma noite de muita emoção, celebrando a longevidade do patrimônio histórico e o encanto do Natal.