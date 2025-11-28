Pai mata filha de 3 anos, concreta corpo e vive com ele em casa no Parque Jandaia







Uma menina de 3 anos, identificada como Manuela, foi assassinada pelo próprio pai e pela madrasta no Parque Jandaia. O crime aconteceu há cerca de dois meses, mas só nesta quinta-feira (27) a mãe descobriu a verdade. O corpo da criança foi enterrado e concretado na lavanderia da casa do casal, onde ambos viviam com os outros três filhos.

Durante todo esse período, o pai e a madrasta mantiveram uma rotina aparentemente normal, convivendo com a família e evitando levantar suspeitas sobre o desaparecimento de Manuela. Enquanto a vida seguia como se nada tivesse acontecido, o corpo da menina permanecia oculto dentro do próprio lar, escondendo a tragédia que se desenrolava por trás das paredes da residência.

A descoberta do crime ocorreu quando a mãe, preocupada com o sumiço da filha, foi atrás de respostas. Após dias sem conseguir contato e perceber contradições nas explicações do ex-companheiro, ela foi até a casa do casal e confrontou a madrasta. Durante a discussão, o pai acabou confessando o assassinato. A Polícia Civil investiga o caso e apura se a menina sofreu algum tipo de abuso antes de ser morta, um dia antes de completar quatro anos.