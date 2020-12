Cidade: Sem prazo para restabelecimento total, EDP afirma que falta de energia é fruto das quedas de árvores

Da Redação

As fortes chuvas que caíram sobre Guarulhos nesta terça-feira (08), data em que a cidade completou 460 anos de existência, deixou muitas regiões do município, até o momento, sem fornecimento de energia elétrica. Contudo, a EDP, concessionária responsável pela distribuição do insumo na cidade, aponta a grande quantidade de quedas de árvores como principal causa deste imprevisto, que não tem prazo definido para ser solucionado.



A respectiva empresa ainda ressaltou que houve um aumento significativo no volume de ocorrências relacionadas ao sistema elétrico local, principalmente, relacionadas à queda de galhos e árvores inteiras sobre as redes. Para o atendimento, as equipes técnicas da Distribuidora foram reforçadas e trabalham desde o temporal, durante toda a noite e a madrugada para o reparo dos danos e restabelecimento do serviço.



Até às 10h, desta quarta-feira (09), as equipes da EDP haviam atendido 200 ocorrências, sendo que 92% do fornecimento de energia aos clientes impactados está restabelecido. Mais de 120 colaboradores atuam em campo focados na normalização do serviço, que continua, principalmente, em ocorrências de maior complexidade. A EDP destacou que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais.



O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico. A EDP informa ainda que segue um procedimento de priorização no atendimento em caso de grande volume de ocorrências como esta, primeiramente na solução de casos que envolvam hospitais, clientes com uso de equipamento essencial à vida e unidades de serviço essencial.

Os bairros atingidos com maior volume de ocorrências relacionadas as redes elétricas são Jardim Cocaia, Vila Florida, Jardim Aliança, Jardim Scyntilla, Vila Galvão. Procurada, a Prefeitura de Guarulhos não se manifestou sobre o assunto, até o momento.