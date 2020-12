Prefeitura castra mais de 8,7 mil cães e gatos em 2020

Desde o início deste ano, um total de 8.870 cães e gatos foram castrados gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos. A ação objetiva controlar a população de animais na cidade, evitando assim casos de abandono e a proliferação de doenças. O maior número de cirurgias (6.794) foi realizado pelo Programa Esgotamento Bairro a Bairro, através do Castramóvel, trailer especialmente equipado que permanece estacionado por alguns dias em diferentes endereços para atender a demanda local. As outras 2.076 castrações foram realizadas no Departamento de Proteção Animal (DPAN), no Bonsucesso.

Em operação entre agosto e o início de dezembro, os dois castramóveis operados pelo DPAN em conjunto com empresa parceira, atendeu os bairros Ponte Alta, Sadokin, Residencial Bambi, Presidente Dutra, Parque Mikail, Pimentas, Jardim Jacy, Jardim Bela Vista, Taboão, Santa Rita, Jardim São Paulo, Vila Flórida, Vila Industrial, Cabuçu e Parque Continental II. O serviço voltará a ser oferecido no primeiro trimestre de 2021.

De acordo com Andrea Viegart, diretora do DPAN, o Castramóvel veio para facilitar o acesso dos tutores à cirurgia de castração. “Muitas pessoas que desejam castrar seus animais não têm condições de deslocamento até o centro cirúrgico localizado em Bonsucesso, por isso, o atendimento bairro a bairro é fundamental para atender a tal demanda. A alta procura pelo serviço neste período de funcionamento demonstrou que estamos no caminho certo rumo à ambiciosa meta de zerar o número de animais abandonados nas ruas da cidade”, afirma Andrea.

Para o próximo ano o DPAN prepara outras boas iniciativas para o bem estar dos pets e seus tutores, como a inauguração do hospital veterinário, parceria com novas empresas para facilitar a adoção e o Pet Truck (adoção móvel).