Polícia tenta identificar corpo carbonizado que foi encontrado no bairro Ponte Grande

O corpo carbonizado do homem, ainda não identificado, foi localizado por pessoas no último sábado, 26 de dezembro, em um terreno abandonado na Alameda Joséfina Leme Zamataro, na Ponte Grande. O caso está sendo investigado pelo Setor de Homicídios de Guarulhos em busca de pistas para encontrar o autor do crime.

O corpo estava em um carrinho de mão. No local do crime, a polícia localizou uma garrafa de gasolina, o líquido poderia ter sido usado para incendiá-la. Os itens encontrados foram encaminhados à perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos, onde seria submetido a exame de identificação. Não há câmeras de segurança na cena do crime.