Prefeitura intensificará fiscalização de estabelecimentos comerciais no feriado de ano novo

A Prefeitura de Guarulhos irá intensificar as ações de fiscalização no feriado de ano novo. A intenção é verificar se os estabelecimentos comerciais da cidade estão cumprindo as determinações do Plano São Paulo, que coloca Guarulhos na fase vermelha durante as festas de final de ano como medida de contenção da pandemia de Covid-19. Nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro apenas serviços essenciais poderão funcionar.

Anteriormente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) já havia informado diversos estabelecimentos da cidade, por meio de oficio, sobre ações e proibições de abertura e solicitado a colaboração dos comerciantes para que permaneçam fechados. O órgão está realizando monitoramento de redes sociais para verificar quais estabelecimentos estão anunciando confraternizações e dará prioridade para a fiscalização desses locais. A autuação somente será efetivada num segundo momento, em caso de não colaboração.

No feriado de Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro, a pasta realizou fiscalizações em estabelecimentos de várias atividades comerciais, em sua maioria bares, restaurantes, casas noturnas, tabacarias, adegas etc. Foram 76 locais fiscalizados na região central, Gopoúva, Vila Flórida, Jardim Tranquilidade, Jardim São João, Parque Alvorada, Conjunto Marcos Freire, Jardim Paraíso, Vila Carmela, Bonsucesso, Jardim Presidente Dutra, Jardim Arapongas e Parque São Miguel.

Apenas um estabelecimento, na Vila Galvão, foi autuado por estar em atividade. Os agentes solicitaram que o local encerrasse a atividade no dia. Alguns dos estabelecimentos fiscalizados estavam trabalhando apenas com o serviço de entrega, sem atendimento no local, o que é permitido.

Nos demais dias, valem as regras da fase amarela da quarentena, na qual restaurantes podem funcionar até as 22h (bebidas alcoólicas podem ser servidas até as 20h) e bares devem fechar até as 20h.

Não podem abrir nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro

Shoppings, lojas, galerias, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes e lanchonetes (exceto para entrega), academias, salões de beleza, cinemas, teatros e outros estabelecimentos culturais.

Serviços essenciais (podem abrir nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro)

Hospitais, farmácias, clínicas odontológicas, atendimento de saúde animal, mercados, açougues, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo (ônibus, trens e metrô), hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, manutenção e zeladoria, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos, serviços de segurança pública e privada, serviços bancários (incluindo lotéricas), manutenção e zeladoria, call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornal.