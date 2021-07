Ciet divulga 13 vagas temporárias para instrutor de cursos profissionalizantes

O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos divulgou nesta sexta-feira (30) 13 vagas temporárias para instrutor de cursos profissionalizantes nas áreas de cuidador de idosos (2 vagas), portaria (1), cabeleireiro (2), maquiagem e designer de sobrancelha (1), barman (1), manutenção de smartphone e tablet (1), revestidor de pisos e azulejos (2), auxiliar de cozimento (1) e boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica e cosmética (2).

O candidato deverá ter o ensino médio completo e conhecimento comprovado no assunto do curso. Os selecionados irão ministrar aula para turmas com 15 alunos, controlar lista de presença, frequência e notas e irão trabalhar quatro horas diárias de segunda a sexta-feira. O salário será combinado posteriormente. As vagas podem ser preenchidas por pessoas com deficiência.

Os candidatos que estiverem dentro dos requisitos exigidos pela empresa devem comparecer, com os documentos pessoais, aos postos do Ciet Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), Ciet Pimentas (estrada do Capão Bonito, 64, Pimentas) ou Ciet Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta).