Internacional Shopping anuncia campanha inédita para quem tomou a segunda dose da vacina

Para incentivar o público sobre a importância em tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19, os shoppings da capital e grande São Paulo concederão estacionamento grátis para aqueles que apresentarem a caderneta de vacinação, constando as duas doses ou dose única.

A ação ocorrerá no Internacional Shopping (Guarulhos), Shopping Light (centro), Top Center Shopping (Paulista), Mais Shopping (zona sul) e Morumbi Town Shopping (zona sul).

A campanha acontece por meio do APP dos shoppings que pertencem à Gazit Brasil. O cliente resgatará um cupom que dará direito a 1 (uma) isenção de estacionamento, sendo uma por CPF.

Após resgatar o cupom, o cliente deverá apresentar a caderneta no concierge de cada shopping, balcão de informações, e retirar o seu voucher cortesia de estacionamento.

“Queremos reforçar a importância da vacinação. Sabemos que uma parte significativa da população não completou a imunização. Recebemos milhares de visitantes em nossos empreendimentos. Nossa intenção é alertar o público sobre esse tema de extrema relevância”, diz Rhuann Destro, Gerente de Marketing Corporativo na Gazit Brasil.

Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros não foram completar a imunização com a segunda dose da vacina anti-Covid.

Abaixo segue a ação em cada empreendimento:

Internacional Shopping

Isenções de estacionamento valem para as segundas e terças-feiras (início em 27/07/21);

Quantidade de isenções por dia: 50 – Total: 550;

Período: Até 31/08;

Período máximo de isenção por 3h.

Shopping Light

Isenções de estacionamento valem de sábado e domingo (início em 30/07/21);

Quantidade de isenções por dia: sem limite

Quantidade de isenções total: 300

Período: Até esgotar as 300 isenções

Período máximo de isenção por: sem limite

Top Center

Isenções de estacionamento valem para segundas e quartas-feiras (início em 28/07/21);

Quantidade de isenções por dia: 15 – Total: 165;

Período: até 01/09;

Período máximo de isenção por 12h.

Mais Shopping

Isenções de estacionamento valem para sábados e domingos (início em 31/07/21);

Quantidade de isenções por dia: 50 – Total: 600;

Período: até 05/09;

Período máximo de isenção por 12h.

Morumbi Town

Isenções de estacionamento valem aos domingos, segundas e terças-feiras (início em 01/08/21);

Quantidade de isenções por dia: 50 – Total: 750;

Período: até 31/08;

Período máximo de isenção por 3h.

Sobre a Gazit Brasil

A Gazit Brasil é uma empresa subsidiária do Grupo Gazit-Globe que opera, administra e desenvolve Shopping Centers ao redor do mundo. O grupo chegou ao Brasil em 2008 e é um dos principais líderes internacionais no segmento imobiliário. Tem como principal foco empreendimentos que atendam às necessidades do dia a dia, principalmente ativos ancorados por supermercados localizados em mercados emergentes. Além disso, a empresa também opera centros médicos na América do Norte.

Atualmente, a Gazit Brasil está presente em São Paulo, Guarulhos e Campinas (SP), com um total de seis propriedades: Morumbi Town Shopping, Shopping Light, Internacional Shopping, Mais Shopping, Top Center Shopping e Prado Boulevard. O Grupo também possui participações nos Shoppings Cidade Jardim e Shopping Eldorado.