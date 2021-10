Empreendedorismo é tema de palestra no Centro de Treinamento de Mão de Obra

Cerca de 240 alunos dos cursos do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) da Secretaria do Trabalho de Guarulhos assistiram nesta terça-feira (19) palestra sobre empreendedorismo ministrada por Jose Leandro de Souza, consultor de negócios do Sebrae Guarulhos, no Adamastor Centro. Entre os temas abordados de forma dinâmica e participativa estiveram: o que é um empreendedor, motivos pra empreender, como formalizar o seu negócio, entre outros.

O prefeito Guti compareceu ao evento e lembrou aos participantes o quão importante é buscar qualificação para que se possa seguir na retomada econômica da cidade. “A pandemia trouxe problemas econômicos e o que vocês estão fazendo aqui hoje, aprendendo sobre empreendedorismo, sobre como montar o próprio negócio, é parte da nossa retomada. Quanto mais negócios de sucesso tivermos na cidade, mais fácil sairemos dessa. Pensem que daqui a um tempo, vocês podem estar contratando outras pessoas nas suas empresas. Existem tantas histórias de pessoas que começaram seus empreendimentos em um quintal, numa pequena portinha e hoje são gigantes do comércio, cresceram e conquistaram seus espaços. Acreditem que vocês podem ser os próximos com uma história dessas. Vocês podem tudo o que quiserem. Não desistam dos sonhos que vocês tem”, completou o chefe do executivo.

Além do prefeito, estiveram presentes o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães, a analista de negócios do Sebrae Guarulhos, Priscila Ota e o representante da Associação de Promoção e Desenvolvimento Local (APDL), Ângelo Marcio Fernandes.

O aluno Ricky Souza de Oliveira, do curso de Marketing e vendas, também comentou sobre a palestra. “Eu gostei demais, tenho bastante interesse em ter uma empresa pra mim. Já que eu sou um desenvolvedor que trabalho sozinho hoje, a palestra me deu espírito empreendedor”, disse.

Welton Leite Costa, aluno do curso de serigrafia, já é empreendedor. “Não tenho medo de arriscar e testar minhas ideias e produtos, mas sempre procuro estar me aperfeiçoando e conhecendo o caminho que estou trilhando. A palestra confirmou muito sobre o que fazer e qual caminho seguir”, disse.