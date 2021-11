Prefeitura antecipa 1ª parcela do 13º de servidores e injeta quase R$ 37 milhões na economia

Com 21 dias de antecedência em relação ao prazo estipulado por lei, a Prefeitura de Guarulhos realiza nesta terça-feira (09) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Ao todo, R$ 36,8 milhões serão repassados aos 17.887 mil funcionários.

“Mesmo com todas as dificuldades financeiras que a gestão enfrenta, sempre priorizamos os pagamentos ao nosso funcionalismo. Com a liberação da primeira parcela, também promovemos um importante investimento na economia local”, afirmou o prefeito Guti.

Cerca de 3 mil servidores já receberam antecipadamente a primeira parcela do 13º ao longo do ano por requererem o pagamento no mês das férias. Os aposentados do Ipref (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos), também por iniciativa do prefeito Guti, já receberam a primeira parcela no mês de julho, a exemplo do que ocorre com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).