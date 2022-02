People Mover de Guarulhos tem novidades apresentadas nesta terça

O Governo de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentará novidades sobre o People Mover que fará a ligação entre os três terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos e a linha de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nesta terça-feira (22).

Durante o evento de assinatura do projeto básico da Linha 19 – Celeste, em dezembro do ano passado, o governador em exercício na época, Rodrigo Garcia (PSDB), disse que as obras do People Mover poderiam começar neste mês de fevereiro. O projeto fará a ligação entre os terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica e a estação de trem da Linha 13-Jade, da CPTM.

A implementação do People Mover foi paralisada outra vez, na primeira quinzena de dezembro do ano anterior, logo depois da solicitação de visita de Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com Garcia, a solicitação de visita do ministro atrapalhou a iniciação imediata de tais obras. Garcia também disse, na época, que o fim das obras do People Mover poderia ocorrer antecipadamente ao prazo estimado. “Provavelmente antecipando esses 18 meses”, acrescentou ele.