Cursos gratuitos do Cemear recebem inscrições até sexta-feira

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelo Cemear (Centro Municipal de Educação e Artes) da Prefeitura de Guarulhos. São inúmeras opções de aulas para toda a população, tais como Libras, ballet, inglês, espanhol e diversas áreas da música para iniciantes. A matrícula pode ser realizada até sexta-feira (25), das 9h às 16h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. Para evitar aglomerações, o atendimento será dividido por grupos, em datas e salas específicas.

Até quarta-feira (23) o auditório 7 do Adamastor recebe as matrículas dos cursos Língua e Cultura Inglesa e Língua e Cultura Espanhola (módulos iniciantes), A Língua Portuguesa como Acolhimento para Imigrantes e Refugiados, fotografia, experimentações e investigações sonoras, violão e guitarra, prática de banda, prática de instrumento (trompa), teclado, musicalização infantil, teoria musical, flauta doce e o ensino coletivo de instrumentos de metais e percussão integrado a experimentação e investigação sonora. Também há vagas para oficinas de espanhol e inglês para o público infantil e oficinas de inglês para jovens e adultos.

Ainda na quarta-feira, também no auditório 7, os interessados podem se matricular nos novos cursos do Cemear: Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Português como Segunda Língua para Surdos.

Na quinta-feira (24) as matrículas acontecem no espaço Cine Clube do Adamastor para os cursos do Projeto EducaDança, com variadas turmas de baby class, pré-ballet, ballet preparatório, iniciante e intermediário, jazz iniciante, intermediário e avançado, ballet livre juvenil e adultos, jazz livre juvenil e adultos, dança livre para adultos, dança do ventre, alongamento e flexibilidade. No dia 25 (sexta-feira) as matrículas para esses cursos ocorrem no auditório 7.

A grade de cursos com faixa etária, horários e dias da semana está disponível no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10020/inline/.