Governo de São Paulo prevê movimento de cerca de 3,8 milhões de veículos nas principais rodovias durante o feriado de Corpus Christi

As concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e a Secretária de Logística e Transporte orientam os usuários durante o Feriado de Corpus Christi e implantam medidas para garantir segurança e conforto, além de minimizar os impactos causados pelo fluxo mais intenso de veículos entre os dias 15/06 e 19/06. A expectativa é que cerca de 3,8 milhões de veículos percorram as principais rodovias concedidas e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) no Estado.

“Com o aumento do tráfego durante o feriado de Corpus Christi, os usuários devem estar atentos e redobrar os cuidados e a atenção durante as viagens. O reforço operacional é uma forma de melhorar o desempenho nas rodovias e trazer mais conforto aos usuários”, disse o secretário estadual de logística e transportes, João Octaviano Machado Neto.

Infraestrutura de apoio reforçada

Entre os dias 15 e 19 de junho, haverá aumento do atendimento operacional em todas as rodovias do Estado de São Paulo. Viaturas do DER estarão em pontos estratégicos das rodovias e diversos equipamentos também vão auxiliar em todo o monitoramento, como: 58 contadores veiculares (para estudo de tráfego), 61 câmeras, 13 painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia) e três drones. O DER, por meio das suas Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), está à disposição dos usuários 24 horas por dia, com guinchos leves e pesados, e caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado.

Nas rodovias concedidas, serão reforçados o monitoramento das pistas, a operação e os serviços de atendimento médico e mecânico, as mensagens de alerta nos painéis nas rodovias concedidas. Também estão previstos reforços nas equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centro de Controle Operacional (CCO) e praças de pedágio, além da implantação de operação “papa-fila” (de cobrança da tarifa por agentes da chegada à cabine), para acompanhar o aumento do tráfego e minimizar o congestionamento.

As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade no atendimento, além de assegurarem mais condições de conforto e segurança aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais.

A operação especial em função do feriado de Corpus Christi também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel. Vale ressaltar que não foram computados os dados de tráfego neste trecho, uma vez que o Rodoanel Mário Covas é uma via de passagem para outras rodovias.

“A partir desta quarta-feira as rodovias concedidas vão atender uma alta demanda de veículos, por conta do feriado de Corpus Christi. A ARTESP e as concessionárias vão disponibilizar diversos sistemas de atendimento para garantir o máximo de conforto e segurança aos motoristas” reforça Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

A ARTESP monitorará toda a operação nas rodovias concedidas a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de onde é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos de mensagens e redes sociais.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS VIAS

A previsão é de aumento no fluxo a partir da tarde de quarta-feira (15/06) e durante toda a quinta-feira (16/06), sentido litoral e interior. Já na volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir de domingo (19/06), durante todo o dia.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados 260 mil veículos, que devem seguir para o litoral usando as rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), durante todo o feriado. A concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), por exemplo, promoverá a reversão de pistas, com a operação 7×3, nos horários de maior movimento em direção ao litoral.

Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 139 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte, em todo período, entre os dias 15 e 20 de junho de 2022. Com o aumento do tráfego, a operação será reforçada pelo funcionamento da nova pista de subida, recém-inaugurada no trecho em Serra, permitindo a operação com 2 (duas) faixas de rolamento em ambos os sentidos.

A previsão na Ayrton Senna/Carvalho Pinto é de que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre quarta-feira (15) e domingo (19).

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A estimativa é de que 850 mil veículos circulem pelo sistema, entre saída e chegada à capital. Horários de maior movimento: quarta, 15 de junho, das 16 às 20 horas; quinta-feira, 16 de junho, das 9 às 13 horas; e no domingo, 19 de junho, das 11 às 21 horas.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 638 mil veículos. Na quarta-feira (15/06), a previsão da CCR ViaOeste é de que o fluxo de veículos seja maior das 16 às 20 horas. Na quinta-feira (16/06), o movimento deve ser intenso das 7 às 12 horas. No retorno, a concessionária estima maior fluxo no sentido capital no domingo (19/06), das 11 às 20 horas.

RODOVIAS DO DER

SP 270 – (RODOVIA RAPOSO TAVARES) – 459.232 mil veículos

SP 008 – (RODOVIA PEDRO ASTERONI MARIAGLINI) – 147.520 mil veículos

SP 123 – (RODOVIA FLORIANO RODRIGUES PINHEIRO) – 114.843 mil veículos

SP 360 – (RODOVIA ENGENHEIRO CONSTÂNCIO CINTRA) – 53.262 mil veículos