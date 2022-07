Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico acolhe demandas da região

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebeu nesta quarta-feira (20), no Polo Digital de Mogi das Cruzes, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Zeina Latif. Durante a audiência, que contou com a presença de gestores da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Inovação, além de empresários e representantes de entidades da região, a secretária de Estado acolheu as demandas regionais com foco no fortalecimento econômico, geração de emprego e renda na região.

O presidente do consórcio e prefeito de Guarulhos, Guti, falou sobre o cenário atual do Alto Tietê, que concentra cerca de cinco mil indústrias, sendo considerada um dos maiores parques industriais do Estado, e conta com mais de 130 mil empresas ativas nos setores dos comércios varejista e atacadista.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a maio deste ano a região registrou saldo positivo de 16.662 empregos. No mesmo período do ano passado este saldo foi de 8.185 empregos.

“Percebemos que nossa economia está sendo recuperada gradativamente, porém ainda temos muitos desafios e solicitamos o apoio do Estado para nos tornarmos um grande polo indutor da geração de emprego e renda para os mais de 3 milhões de moradores que vivem aqui”, disse.

Entre as demandas apresentadas pelo consórcio está a maior atuação e articulação da Investe SP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade junto às prefeituras, visando identificar oportunidades de novos investimentos, atração de empresas, identificação de entraves à competitividade e propostas de medidas para superá-los.

“Queremos o Condemat com voz ativa dentro da Investe SP fomentando os investimentos da região como um todo. Nossa região é muito adensada, muitas vezes o morador de Mogi das Cruzes trabalha em Guarulhos, ou vice-versa, por isso, quando um município ganha em investimentos, todos ganham e o giro da microeconomia impacta em demais áreas como segurança e saúde”, destacou.

A criação de aplicativo digital para o programa PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador também foi reivindicada pelo consórcio, pensando em facilitar o acesso da população e acelerar o atendimento da demanda não somente da região, mas de todo o Estado.

A secretária Zeina Latif acolheu as demandas regionais, bem como das entidades presentes e reafirmou a intenção de atuar em parceria com o consórcio.

“A região do Condemat possui uma economia muito diversificada, o que é muito positivo e nos abre frentes amplas para seguirmos atuando em parceria ajudando os setores produtivos em diversas agendas com vistas para o desenvolvimento local e regional”, disse a secretária.

Participaram da reunião os prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); os vice-prefeitos Daniel Balke (Ferraz de Vasconcelos), Odvane Rodrigues da Silva (Guararema), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes) e Geraldo de Oliveira (Poá); o secretário executivo do CONDEMAT, Adriano Leite; secretários de Desenvolvimento Econômico dos municípios; a gerente do Sebrae Mogi das Cruzes, Gilvanda Figueirôa; a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Fádua Sleiman; o diretor do Ciesp de Mogi das Cruzes, José Francisco Caseiro e empresários da região.