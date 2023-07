Feira do Estudante de Guarulhos tem dezenas de instituições confirmadas

A 10ª Feira do Estudante de Guarulhos, que neste ano leva o tema Inspiração para Continuar, será realizada nos dias 9 e 10 de outubro no Adamastor e já conta com a participação de dezenas de empresas e instituições de ensino parceiras, como escolas de idiomas e técnicas, programas de estágio e de empregos, além de faculdades e universidades. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos tem o objetivo de aproximar os jovens de oportunidades e de mais conhecimento para a escolha de sua carreira profissional e de estudos.

A estimativa é que um público de mais de 15 mil jovens visite o espaço durante os dois dias. Entre as instituições já confirmadas estão Belottis Estágios, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Fisk, Faculdade Academus, Ellenco Estágios, Uniasselvi, Universidade Cruzeiro do Sul, FIG-Unimesp, Super Aprendiz, Sollenco, Universidade Guarulhos, Companhia das Asas, Faculdade Progresso, Data Brasil, Escola do Mecânico, Nube Estagiários e Aprendizes, CEG Conecta, Faculdade Phorte, Brilho Próprio Estágios, entre outras.

A tradicional feira foi suspensa por três anos em razão da pandemia de covid-19 e no ano passado foi substituída por um novo formato, o itinerante, que alcançou mais de cinco mil alunos do ensino médio de escolas públicas nos bairros Vila São Rafael, Conjunto Haroldo Veloso, Jardim Bela Vista, Ponte Grande e Jardim Angélica.

Serviço

Empresas e instituições interessadas em participar da Feira do Estudante 2023 devem procurar a Subsecretaria da Juventude, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2408-5604.