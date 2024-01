Bom Prato de Guarulhos completa 22 anos e comemora nesta quinta-feira com cardápio especial

Para celebrar seu vigésimo segundo aniversário, nesta quinta-feira (11), o Bom Prato Guarulhos servirá um cardápio diferenciado: Sobrecoxa assada com mostarda e mel, batata camponesa e salada veranil. De sobremesa, pão de mel.

Desde a sua inauguração, em 11 de janeiro de 2002, a unidade já serviu 9,7 milhões de refeições para a população da cidade. Diariamente, são servidas 2.200 refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1.300 almoços e 600 jantares. Os frequentadores pagam somente R$ 1,00 para almoçar ou jantar, e R$ 0,50 para tomar o café da manhã.

O Bom Prato Guarulhos funciona na Ladeira Campos Sales, 43, centro da cidade.

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Subsidiado pelo Governo de São Paulo, conta com uma rede de restaurantes populares com 117 unidades, sendo 73 fixas (24 na Capital, 19 na Região Metropolitana, 21 no Interior, 09 no Litoral) e 44 móveis.



Parte dos restaurantes da rede funciona de segunda a sexta-feira, e 32 unidades abrem de segunda a domingo e também nos feriados. São elas: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Praça da República (Móvel), Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.



O horário de funcionamento é a partir das 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.



Confira os endereços de cada uma das unidades fixas do Bom Prato no link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

Bom Prato Guarulhos

Almoço especial de aniversário

Agenda: Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 – a partir das 10h30

Endereço: Ladeira Campos Sales, 43 – Guarulhos.

Funcionamento: De segunda a domingo, incluindo feriados.

Horários:

? Café da manhã: às 7h

? Almoço: 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral.

? Jantar: às 17h.