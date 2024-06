Expansão da Linha 13-Jade vai ligar Guarulhos ao centro de São Paulo

- PUBLICIDADE -



Com cerca de 15 km de expansão, a Linha 13-Jade de trens metropolitanos será o ramal com maior investimento da concessão do Lote Alto Tietê, em que fazem parte também as linhas 11-Coral e 12-Safira. O valor estimado, apenas na Linha 13, é de R$ 2,5 bilhões.

Hoje, a linha opera entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a estação Engenheiro Goulart. Com a parceria público-privada (PPP), haverá, no sentido Guarulhos, a expansão até Bonsucesso com quatro novas estações: Jardim dos Eucaliptos, São João, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso. Essa é umas das regiões mais populosas do município. Já no sentido centro, serão duas novas estações: Cangaíba e Gabriela Mistral.

“As futuras estações Cangaíba e Gabriela Mistral são importantes porque, além de conectar a Linha 13-Jade com a 12-Safira, vai permitir ligar a região de Bonsucesso à Linha 2-Verde do Metrô, que será expandida de Vila Prudente até Penha, e de Penha até Dutra, em Guarulhos, passando por Gabriela Mistral. Por isso, esses investimentos são muito relevantes e vão melhorar o deslocamento diário das pessoas que hoje não são atendidas pelos trens”, explicou Augusto Almudin, diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

Atualmente, a Linha 13-Jade da CPTM funciona, na região de Guarulhos, com cerca de 20 minutos de intervalos entre os trens. Com a concessão, esse tempo será reduzido para 15 minutos. Já o serviço Expresso Aeroporto, que hoje funciona de hora em hora, vai passar a operar a cada 30 minutos.

PPI-SP: Linhas 11, 12 e 13

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) qualificou as linhas 11, 12 e 13 de trens urbanos para serem concedidas à iniciativa privada. O escopo prevê, por exemplo, a extensão da Linha 13-Jade até Parque da Mooca e Bonsucesso e a construção de dez novas estações, adequação e reconstrução das existentes, além da requalificação da infraestrutura e sistemas.

O empreendimento tem caráter social de atendimento da Zona Leste, região com grande déficit de transporte na região metropolitana de São Paulo, que conta com mais de 4,6 milhões de habitantes, com deslocamento pendular, ou seja, que se deslocam para outras cidades para trabalhar ou estudar.