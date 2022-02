Van do CadÚnico está na UBS Jardim Jacy nesta semana

A Van do CadÚnico, que estava na EPG Faustino Ramalho, mudou nesta terça-feira (22) seu atendimento para a UBS Jardim Jacy (rua São Geraldo da Piedade, 45). Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

As famílias da região anterior (Cabuçu) que necessitarem do atendimento devem procurar pelo CadMóvel que está no Hotel Villa Santa Mônica (estrada David Corrêa, 900, Recreio São Jorge).

Van do CadÚnico

No local será possível realizar o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por meio do qual é possível ter acesso a programas como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.

Documentos necessários

– Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral e conta de luz, mesmo que não esteja no nome.

– Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa.